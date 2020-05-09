40 yıllık eşini öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım"
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40 yıllık eşini öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım"

40 yıllık eşini öldüren koca, 'Kavga ettik öldürdüm, pişmanım'
09.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:49

- 40 yıllık eşini öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım" Sivas'ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren koca, pişman olduğunu söyledi Sivas'ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm.

- 40 yıllık eşini öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım"

Sivas'ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren koca, pişman olduğunu söyledi

SİVAS - Sivas'ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm. Pişmanım" dedi

Geçtiğimiz gün kent merkezi İnönü mahallesi, Karanfil sokakta meydana gelen olayda 65 yaşındaki Fevzi Arbaç, 40 yıllık eşi Münevver Arbaç'ı tabanca ile iki el ateş ederek öldürmüştü. Cinayet zanlısı Arbaç, 4 çocuğunun annesini öldürdükten yarım saat sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Cinayet zanlısı Arbaç, Sivas İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildiği esnada gazetecilerin "eşini neden öldürdün" sorusuna "kavga ettik, öldürdüm, pişmanım" ifadelerini kullanarak cevap verdi. Öte yandan Arbaç'ın geçmişte piskolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Cinayet zanlısının Adliyedeki işlemleri sürüyor.

40 yıllık eşini öldüren koca, 'Kavga ettik öldürdüm, pişmanım'

Kaynak: İHA

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