40 yıllık arabasına gözü gibi bakıyor
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40 yıllık arabasına gözü gibi bakıyor

40 yıllık arabasına gözü gibi bakıyor
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan oğlunun yanına Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere gelen 79 yaşındaki Yahya Korkut, 40 yıl önce çarşı ve mahalle bekçisi olarak göreve başladığı ilk maaşıyla aldığı 1980 model otomobiline gözü gibi bakıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan oğlunun yanına Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere gelen 79 yaşındaki Yahya Korkut, 40 yıl önce çarşı ve mahalle bekçisi olarak göreve başladığı ilk maaşıyla aldığı 1980 model otomobiline gözü gibi bakıyor.

Çanakkale Ezine doğumlu olan 79 yaşındaki Yahya Korkut, Balıkesir ili Gönen ilçesinde çarşı ve mahalle bekçisi iken göreve başladığı 1980 yılında ilk maaşıyla 80 model bir otomobil aldı.

İslahiye ilçesinde bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan oğlunun yanına bayramı geçirmek için geldiğini belirten Korkut, 40 yıldır kullandığı Renault Station marka otomobili her gün özenle silip temizliyor, bakımını satın aldığı ilk günkü gibi itina ile yapıyor.

Korkut, gazetecilere yaptığı açıklamada, meraklısının çok olduğunu dile getirdiği otomobilini satın almak için kendisine 35 ila 50 bin lira teklif ettiklerini söyledi.

Satmayı düşünmediğini belirten Korkut, "Bu benim ilk aşkım. İlk göz ağrım olduğu için kabul etmedim, etmiyorum. Torunuma bırakacağım en güzel hediyem olacak." dedi.

Aracından çok memnun olduğunu dile getiren ve "evladım gibi" dediği aracına özel ilgi gösteren Korkut, otomobilin görenlerin ilgisini çektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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