40. yıllarını Vefa ekiplerinin getirdiği pasta ile kutladılar Balıkesir'in Edremit ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle evliliklerinin 40. Yılını kutlamak isteyen Nay çiftinin yakınları vefa çağrı merkezini arayarak kutlama için pasta istediler.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle evliliklerinin 40. Yılını kutlamak isteyen Nay çiftinin yakınları vefa çağrı merkezini arayarak kutlama için pasta istediler. Talebi alan polis ekipleri çiftin isteğini yerine getirerek 40. yıl mutluluklarına pasta keserek ortak oldular.

30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde İçişleri Bakanlığının genelgesiyle ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağında Vefa ekipleri vatandaşın her anında yanında olmaya devam ediyor. 40. Evlilik yıldönümlerini sokağa çıkma yasağı nedeniyle kutlayamayan İsmail Nay, eşi Nuray Nay'a çiftinin yakınları Vefa ekiplerini arayarak kutlama için pasta talebinde bulundu. Pastayı polis ekipleri götürerek çiftin 40. Evlilik yıl dönümlerini kutlayıp onların bu mutluluğuna eşlik ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA