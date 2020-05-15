40 yılık eczacıya plaket
Bilimsel Eczacılığın 181. yıl dönümünü kutlama haftası çerçevesinde Çorum Eczacı Odası faaliyetlerine meslekte 30 ve 40 yılını dolduran meslektaşlarını onure etmek için plaket hazırlattı.
15.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14
Bilimsel Eczacılığın 181. yıl dönümünü kutlama haftası çerçevesinde Çorum Eczacı Odası faaliyetlerine meslekte 30 ve 40 yılını dolduran meslektaşlarını onure etmek için plaket hazırlattı.
Meslekte 40. Yılını dolduran, Sungurlu ilçesi eczacılarından Merkez Eczanesi sahibi Eczacı Ömer Mete'ye plaket takdim edildi. Plaketini İlçe Eczacı temsilcisi Bekir Sami Ünsal takdim ederek, nice yıllar daha eczacılık görevini sürdürmesi dileğiyle meslek hayatında başarılar diledi. - ÇORUM
Kaynak: İHA