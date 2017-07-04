40 Yıldır Uğraştığı Sanatı Kızına ve Torununa da Öğretti

40 yıldır el sanatları ile uğraşan Nazire Çelebi, İzmir'in Foça ilçesinde açılan Türk El Sanatları ve Tezhip Sergisinde kendi yaptıklarının yanı sıra, kızı ve torununun eserlerini de sergiliyor.



Türk El Sanatları ve Tezhip Sergisinde eserler, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, 40 yıldır el sanatları ile uğraşan Nazire Çelebi dikkatleri üzerine çekti. Çelebi, kendi yaptıkları çalışmalarının yanı sıra kızı ve torununun yaptığı eserleri de sergiledi. Kızı Nazlı Uğural ve torunu 10 yaşındaki Selin Uğural'ın da bu sanatı öğrenmesine ve üretimler yapmasına katkı sağlayan Nazire Çelebi'nin eserleri ilgi gördü. Eserlerde, minyatür sanatından gelen figürler ve dualar; klasik tezhip, halkar, şukufe ve münhani teknikleri kullanılarak resmedildiği belirtildi. Sergide, 64 yaşındaki Nazire Çelebi'nin yirmi dokuz, Nazlı Uğural'ın beş ve Selin Uğural'ın üç eseri yer alırken, sanatçı Çelebi eserleri hakkında katılımcılara bilgilendirdi.



Sergisinin açılışına ise Foça Belediye Başkan Vekili Halil Çıtak ve çok sayıda sanatseverde katıldı. - İZMİR