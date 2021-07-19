40 yıldır tıraş ettiği binlerce müşterisinin fotoğraflı arşivini tutuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

40 yıldır tıraş ettiği binlerce müşterisinin fotoğraflı arşivini tutuyor

40 yıldır tıraş ettiği binlerce müşterisinin fotoğraflı arşivini tutuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Denizli'de 46 yıldan bu yana berberlik yapan Çetin Çelik, 40 yılda dükkanında tıraş ettiği müşterilerinden yaklaşık 2 bin vesikalık fotoğraf topladı.

Denizli'de 46 yıldan bu yana berberlik yapan Çetin Çelik, 40 yılda dükkanında tıraş ettiği müşterilerinden yaklaşık 2 bin vesikalık fotoğraf topladı. Topladığı fotoğrafların 800'ünü yaptırdığı özel panoda sergileyen Çelik, yer darlığından diğer fotoları deposunda özel kutularında saklıyor. Berber Çelik, tıraş ettiği müşterilerinden fotoğraf toplamaya da devam ediyor.

Denizli'nin Serinsihar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde 46 yıldan bu yana berberlik yapan 61 yaşındaki Çetin Çelik, 40 yıl önce dükkanına gelerek tıraş olanlardan hatıra kalsın diye vesikalık fotoğraf toplamaya başladı. Mahallenin en eski berberlerinden olan Çelik, 40 yılda tıraş ettiği müşterilerinden yaklaşık 2 bin adet vesikalık fotoğraf topladı. Dükkanının küçük olması nedeniyle yaptırdığı panoya topladığı resimlerden 800'ünü asabilen berber Çelik, topladığı diğer resimleri deposunda özel kutuların içinde saklıyor.

Kendisine tıraş olup vesikalık resim verenlerden ölenlerin olduğunu, yakınlarının dükkanına gelerek panodan resmini bulduklarını, duygusal anların yaşandığını anlatan Çelik, tıraş ettiği müşterilerinden hatıra vesikalık fotoğraf istemeye devam ettiğini söyledi. Resimleri toplamaya başladığı dönemde cep telefonunun olmadığını internetin bulunmadığına dikkat çeken Çelik, "46 yıldır berber olarak çalışmaktayım. 40 yıl önce resim toplamaya başladım. Arkadaşlardan topluyorum resimleri. Böyle toplaya toplaya iki bine yakın fotoğraf oldu. Halen tıraş olan müşteriler fotoğraf bırakıyor. Halen toplamaya devam ediyoruz. Başladığım zamanlar internet cep telefonu yoktu. Buralarda sonradan sonra çıkmaya başladı. Resim toplamaya devam ediyoruz. Elimde yaklaşık 2 bin fotoğraf var. Dükkanda yer yok duvarları kapattığı için hepsini koyamıyoruz. Bu kadar resmi koyduk diğer resimler depoda duruyor" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın
Spor Ali Koç Balotelli Mesut Özil Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
40 yıldır tıraş ettiği binlerce müşterisinin fotoğraflı arşivini tutuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 01:15:33. #1.16#

title