40 Yıldır Rakipsiz Muhtar Seçilmenin Mutluluğunu Yaşıyor

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Güvendik köyünde, 40 yıldır tek aday olarak girdiği muhtarlık seçimlerini kazanan 93 yaşındaki Ali Hamurlu, yeniden seçilmenin mutluluğunu yaşadığını ve başarısının sırrının köy halkını sevmesi ve sayması olduğunu söyledi.

Elbeyli ilçesinin 20 haneli, 73 nüfuslu Güvendik köyünde yaklaşık 40 yıldır muhtarlık yapan Ali Hamurlu, 1978'den bu yana olduğu gibi, 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de geçerli 57 oyun tamamını alarak yeniden muhtar oldu.

"Türkiye'nin en yaşlı muhtarı" unvanına sahip olan Hamurlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy halkına her zaman yardımcı olduğunu, komşularının çocuklarını okuttuğunu, bu yüzden de köy halkının kendisini sevdiğini söyledi.

Hamurlu, ilk muhtar olduğu dönemden bu yana köyde ne eksik varsa karşıladığını dile getirerek, "Bu hürmetim beni burada 40 sene muhtar yaptı ve halen de yürütüyorum. Ömrümü vatandaşlar için harcadım ve tüm köylülerimden de komşularımdan da çok memnunum. 40 yıldır muhtarlık yapmamın sebebi, çalışmamız, komşularımı saymam, sevmem, komşularımla iyi geçinmem ve yolları yaptırmamız. Burada yol yoktu, çamurdan çıkamazdık. Allah'ın izniyle yaptırdım." diye konuştu.

Kaynak: AA