40 yıldır kirli olan 'Alaplı çayı' kendiliğinden temizlendi
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40 yıldır kirli olan 'Alaplı çayı' kendiliğinden temizlendi

40 yıldır kirli olan 'Alaplı çayı' kendiliğinden temizlendi
03.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:17

40 yıldır kirli olan 'Alaplı çayı' kendiliğinden temizlendi Zonguldak Alaplı ilçesinde uzun yıllardır kirli olan ve rengi zaman zaman rengi siyah olan Alaplı Çayı, kendiliğinden temizlendi.

40 yıldır kirli olan 'Alaplı çayı' kendiliğinden temizlendi

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesinde uzun yıllardır kirli olan ve rengi zaman zaman rengi siyah olan Alaplı Çayı, kendiliğinden temizlendi.

Koronavirüs salgını sonucu sadece hava değil, toprak ve akan dereler ve çaylar da temizlenmeye başlandı. Alaplı bölgesinde bulunan sanayi kuruluşlarının atıkları nedeniyle kirlilikle boğuşan Alaplı Çayı'nda sanayi üretiminin azalması sonucu Çay'ın suyu berrak olduğu görüldü. İlçedeki çay çevresindeki fabrikaların da denetimsizlik nedeniyle atıklarını arıtmadan bırakarak kirlettiği Alaplı Çay'ın, koronavirüs salgını günlerinde sanayi kuruluşlarının faaliyetlerini askıya alması sonucu rahat nefes alırken, Çay içinde balıklar çoğalmaya başladı.

Öte yandan, çay içinde bulunan uzun zamandır Kurbağa ve balık türleri varlığının geri geldiği görüldü. Çayın içinde bulunan sazlık otların arasında çok sayıda tatlı su kurbağasının sesi duyulurken, zaman zaman kefal balıkları çayın üzerinde zıpladıkları görüldü.

40 yıldır kirli olan 'Alaplı çayı' kendiliğinden temizlendi

Kaynak: İHA

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