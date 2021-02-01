40 Yıldır Kaybolmaya Yüz Tutmuş Şarkıları Biriktiriyor
01.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:49
Diyarbakır'da yaşayan 76 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Berekat Özmen, 40 yıldır Türkiye'nin birçok kentini, Suriye ve Irak'ı gezerek, kaybolmaya yüz tutmuş şarkıları topluyor.
Diyarbakır'da yaşayan 76 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Berekat Özmen, 40 yıldır Türkiye'nin birçok kentini, Suriye ve Irak'ı gezerek, kaybolmaya yüz tutmuş şarkıları topluyor. 20 binden fazla eser toplayan Özmen, müzikleri dijital ortamda arşivliyor
Kaynak: DailyMotion.com