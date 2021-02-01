40 Yıldır Kaybolmaya Yüz Tutmuş Şarkıları Biriktiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

40 Yıldır Kaybolmaya Yüz Tutmuş Şarkıları Biriktiriyor

01.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:49

Diyarbakır'da yaşayan 76 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Berekat Özmen, 40 yıldır Türkiye'nin birçok kentini, Suriye ve Irak'ı gezerek, kaybolmaya yüz tutmuş şarkıları topluyor.

Diyarbakır'da yaşayan 76 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Berekat Özmen, 40 yıldır Türkiye'nin birçok kentini, Suriye ve Irak'ı gezerek, kaybolmaya yüz tutmuş şarkıları topluyor. 20 binden fazla eser toplayan Özmen, müzikleri dijital ortamda arşivliyor

40 Yıldır Kaybolmaya Yüz Tutmuş Şarkıları Biriktiriyor

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ebru Yaşar Serdar Ortaç Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Arda Turan Fatih Terim Hakan Kutlu
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 40 Yıldır Kaybolmaya Yüz Tutmuş Şarkıları Biriktiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:49:36. #1.15#
title