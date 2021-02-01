40 Yıldır Kaybolmaya Yüz Tutmuş Şarkıları Biriktiriyor

Diyarbakır'da yaşayan 76 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Berekat Özmen, 40 yıldır Türkiye'nin birçok kentini, Suriye ve Irak'ı gezerek, kaybolmaya yüz tutmuş şarkıları topluyor.