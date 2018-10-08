40 Yıldır Cebinde Acı Biber Taşıyor
Samsun'da 55 yaşındaki Nail Memiş isimli bir vatandaş 40 yıldır cebinde acı biber taşıyor. Acı biber olmadan yemeklerden tat alamadığını belirten vatandaş mide kanaması geçirdiğini ancak yine biber tutkusundan vazgeçemedi.
Samsun'daçocukluğundan beri acı biber yeme alışkanlığı olan55 yaşındaki Nail Memiş isimli bir vatandaş 40 yıldır cebinde acı biber taşıyor. Acı biber olmadan yemeklerden tat alamadığını belirten Memiş, günde 5-10 tane biber yediğini,mide kanaması geçirdiğini ama yine de yemekten vazgeçmediğini söyledi.
CEBİNDE TAŞIDIĞI BİBERLERİ LOKANTADA ÇIKARTIP YİYOR
Samsun'da 55 yaşındaki Nail Memiş isimli bir vatandaş 40 yıldır cebinde acı biber taşıyor. Çocukluğundan beri acı biber yeme alışkanlığı olan Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nail Memiş'in bu alışkanlığı tutkuya dönüştü. Kırk yıldır cebinde sürekli acı biber taşıyan Memiş, yemek yemek için oturduğu lokantada hemen cebindeki biberleri çıkartıp afiyetle yiyor. Acı biber olmadan yemeklerden tat alamadığını belirten Memiş, günde 5-10 tane biber yediğini söyledi.
MİDE KANAMASI GEÇİRDİ YİNE DE YİYİYOR
Acı biberi çok sevdiğini belirten Memiş, "Her yerde taze biber bulamadığım için 40 yıldır cebimde biber taşırım. Yemeğin yanında taze biber olmazsa yemeğin tadını alamıyorum. Kendi bahçemde yetiştiriyorum. Turşusunu da kuruyorum. İyi oluyor. Her yemekte iki tane yerim. Devamlı cebimde biber taşıyorum. Mide kanaması geçirdim yine biber yiyorum. Kalp, şeker, tansiyon hastasıyım. Biber yedim mi bir şey olmuyor. Kızardığı zaman günde 5-10 tane yerim. Sarımsaklı yoğurtla yediğim zaman sayısı belli olmaz. Ama cebimde iki tane gezdiriyorum" dedi.
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Arkadanda aci cikarir bu devamli, aci osurur falan filanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çok ilginç..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hastalıkta kombo yapmış dayı :) tövbe tövbe hadi haber kısmına eyvallahta biberi ısırırken video ve resim çekmek ne olaki hiçbirimiz biberin ağız yoluyla yendiğini bilmiyorduk sağolun aydınlandık şimdi başlasam yarım saate biter zaman makinesi :)Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Habercilik bitmiş :) Arada bir her gün osuran adam, tatlı sevmeyen çocuk haberi de olur :)Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Haberciliğe bak... YazıkkkCevap Yaz 18 4 Yayından Kaldır