40 yıl sonra döndüğü köyüne lavanta bahçesi kurdu
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40 yıl sonra döndüğü köyüne lavanta bahçesi kurdu

KIRIKKALE'de yaşayan Zübeyde Bozkurt (59), eşi Mehmet Bozkurt'un (60) emekliliğinin ardından 40 yıl sonra doğup, büyüdüğü köye dönerek, 12 dönümlük araziye, arıların verimini artırmak için lavanta bahçesi kurdu.

40 yıl sonra döndüğü köyüne lavanta bahçesi kurdu
30.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:10

KIRIKKALE'de yaşayan Zübeyde Bozkurt (59), eşi Mehmet Bozkurt'un (60) emekliliğinin ardından 40 yıl sonra doğup, büyüdüğü köye dönerek, 12 dönümlük araziye, arıların verimini artırmak için lavanta bahçesi kurdu. İlk yılında çiçeklenerek, tarlayı mora bürüyen lavantalar, köylülerin ilgi odağı oldu.

Kırıkkale merkezde yaşayan 4 çocuk annesi Zübeyde Bozkurt, eşi Mehmet Bozkurt'un kamu kurumundan emekli olmasının ardından 3 yıl önce Bahşili ilçesine bağlı Karaahmetli köyüne yerleşti. 40 yıl sonra doğup, büyüdüğü köye dönen Zübeyde Bozkurt, eşi ile birlikte arıcılık yapmaya başladı. Bozkurt çifti, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteğiyle geçen yıl lavanta yetiştiriciliği kursu aldı. Çift, kursun ardından hem arıların verimini artırmak hem de satımını yapmak için yaklaşık 12 dönümlük tarlalarını lavanta bahçesine çevirdi. Damlama su yöntemiyle dikilen lavantalar, ilk yılında çiçek açarak, tarlayı mora bürüdü. Bölgede ilk kez dikimi yapılan lavantalar, köy sakinlerinin ilgi odağı oldu.  

Lavantaları, çocukları gibi sevdiklerini belirten Zübeyde Bozkurt, "Tarım Müdürlüğü'nün açtığı bir kurs vardı. Kursa gittim, oradan belge aldım. Bu iş kafama yattı, arılarım vardı, arılar için yaptım. Tarım Müdürlüğü ekipleri yardımcı oldu, diktik, çok güzel oldu. Şimdi de hasadı var. Verimliliği çok güzel. Geçen yıl 'olmaz' dediler; ama geçen yıl da oldu. Bu sene daha güzel oldu, inşallah daha iyi olacak" dedi.'ÇOCUKLARIMIZ BİLE KOPARMAYA KIYAMIYOR'Özellikle düğün mevsiminde çiftlerin lavanta bahçelerine fotoğraf çektirmeye geldiklerini belirten Zübeyde Bozkurt, "Çocukları ile birlikte aileler geliyor. Bizler de mutlu oluyoruz, onlar da fotoğraflarını çektirip gidiyor. Çok önem verdik çok değer verdik. Çocuklarımız bile koparmaya kıyamıyor. Bunun balı çok kaliteli. Şu an 5, 6 kovan arımız var, seneye arıyı da çoğaltacağız" diye konuştu.

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz ise "Çiftçilerimizi kutluyoruz, Bozkurt ailesi bize başvurdu. Yaklaşık 2 ay boyunca eğitim aldı, eğitimin sonrasında ise Tarım Müdürlüğü'müz tarafından Bozkurt ailesine lavanta için destek verildi. Bugün gördüğümüz manzara bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Lavanta vadisi bahçelerinin ilerleyen yıllarda daha da çoğalacağına inanıyoruz" dedi. 


Kaynak: DHA

Manşet

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