40 yıl önceki acıyı tekrar yaşadılar
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40 yıl önceki acıyı tekrar yaşadılar

40 yıl önceki acıyı tekrar yaşadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da bir apartman dairesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'da bir apartman dairesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Daire sakinlerinin 40 yıl önce de eski evlerinin yandığı öğrenildi.

Olay, Trabzon'un Of ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisi ve ailesi İstanbul'da bulunan Duran Murat'a ait dairede gece saatlerinde yangın çıktı. Sabah komşuların fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine hemen olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangının ardından daire kullanılamaz hale geldi.

"Eski evimiz de yanmıştı"

Yanan dairenin bir alt katında oturan Tayfun Murat, "Komşular, üst katımızdaki daireden duman çıktığını haber verdiler. Hemen dışarı çıktım baktım kardeşimin dairesi yanıyor. Hemen itfaiyeye haber verdik. Gelip yangın büyümeden söndürdüler. Kardeşim İstanbul'daydı. Dairede kimse yoktu. Büyük bir felaket atlattık. 1980 yılında da eski oturduğumuz ev de yanmıştı. Şimdi tekrar başımıza geldi. Herhangi bir can kaybımız yok buna da şükürler olsun" dedi. - TRABZON

40 yıl önceki acıyı tekrar yaşadılar
40 yıl önceki acıyı tekrar yaşadılar
40 yıl önceki acıyı tekrar yaşadılar
40 yıl önceki acıyı tekrar yaşadılar
40 yıl önceki acıyı tekrar yaşadılar
40 yıl önceki acıyı tekrar yaşadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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