40 yıl önce yapılan tahta köprüyle ihtiyaçlarını karşılıyorlar
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40 yıl önce yapılan tahta köprüyle ihtiyaçlarını karşılıyorlar

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı üzerinde yaklaşık 40 yıl önce tahta köprü yapıldı.

40 yıl önce yapılan tahta köprüyle ihtiyaçlarını karşılıyorlar
21.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:52

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı üzerinde yaklaşık 40 yıl önce tahta köprü yapıldı. Hayvanlarını da bu köprüden geçiren vatandaşlar, çayın karşısında bulunan tüm ihtiyaçlarını tahta köprü aracılığıyla gideriyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyü sakinleri, yaklaşık 40 yıl önce o dönem Hakkari'ye bağlı oldukları için valiliğine başvurarak köprü yapılmasını talep etti. 40 yıl önce yapılan tahta köprüler, ilk günkü gibi köylülerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Hayvanların da üzerinden geçildiği köprü, tarihe meydan okuyor.

Başaran köyü sakinlerinden Musa Gökçe, yıllardır köprüyü kullandıklarını söyledi. Gökçe, "Eskiden köprümüz yoktu. Bahar aylarında sular yükselince aylarca suyun diğer tarafında kalıyorduk. O zaman ilçemiz Hakkari'ye bağlıydı. Müracaat ettik ve yaptılar. Hakkari Valiliği iki köprü yaptı. Halen bu köprüler kullanılıyor, biri burada diğeri ise Ilıcak köyünde. Koyun keçilerimizi buradan geçiriyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı bu köprüyü kullanarak sağlıyoruz. Bazen bozulduğunda tahtalar kırıldığında bizler yapıyorduk son yıllarda kaymakamlık yapıyor. Şimdi yine biraz eskidi bir onarım yapılırsa çok güzel olur" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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