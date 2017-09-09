40 Yıl Önce Mezun Olan Liseliler Okullarında Hasret Giderdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aynı liseden 40 yıl önce mezun olan 150 öğrenci, mezun oldukları okulda toplanarak hasret giderdi.



Dörtyol Lisesinden yaklaşık 40 yıl önce mezun olan aralarında Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın da yer aldığı eski öğrenciler sosyal medya üzerinden belirledikleri tarihte mezun oldukları lise bahçesinde buluşma kararı aldı.



Yıllar önce aynı sıralarda oturan ve farklı meslekleri icra eden bir kısmı emekli eski okul öğrencileri mezun oldukları okulda bir araya gelerek eğitim gördükleri sıralara oturarak geçen yılları yad ettiler.



Duygulu anların yaşandığı buluşmada 1980 yılı mezunlarından İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, yıllar sonra aynı sınıfı ve sırayı paylaştığı arkadaşları ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Talay, ise bahçesinde sohbet ettiğimiz oyunlar oynadığımız, sıralarında birlikte eğitim gördüğümüz okulumuzda arkadaşlarımızla birlikte toplanarak o günlerimizi andık "Mezunlar olarak bunu geleneksel hale getirerek her yıl daha geniş kapsamlı yapmak istiyoruz" diye konuştu. - HATAY