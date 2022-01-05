40 yıl hapis cezasıyla aranan firari, metruk evde yakalandı - Haberler
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40 yıl hapis cezasıyla aranan firari, metruk evde yakalandı

40 yıl hapis cezasıyla aranan firari, metruk evde yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KONYA'da 8 ayrı suçtan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü Duraner (20), saklandığı metruk evde yakalandı.

KONYA'da 8 ayrı suçtan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü Duraner (20), saklandığı metruk evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'cinsel istismar', 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' gibi 8 ayrı suçtan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü Duraner'in gece saatlerinde Saraçoğlu, Erler ve Büyük Kumköprü mahalleleri civarında görüldüğü bilgisine ulaştı. Bu bölgelerde çalışmasını yoğunlaştıran polis, Şükrü Duraner'i bugün saat 06.00 sıralarında Erler Mahallesi'nde saklandığı metruk binada yakaladı. Gözaltına alınan Duraner, sevk edildiği mahkemece tutuklanıp, cezaevine kondu.


40 yıl hapis cezasıyla aranan firari, metruk evde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri

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