40 Yeni Cost Aksiyonu Onaylandı!

40 Yeni COST Aksiyonu, 25 Mayıs 2021 tarihli COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi (Committee of Senior Officials-CSO) onayı ile yürürlüğe girdi.

40 Yeni COST Aksiyonu, 25 Mayıs 2021 tarihli COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi (Committee of Senior Officials-CSO) onayı ile yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren Aksiyonlarla ilgili özet bilgilerin bulunduğu Aksiyon Kitapçığı'na ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu Aksiyonlarla ilgili detaylar ve Aksiyon Mutabakat Zaptları (Memorandum of Understanding) 23 Haziran 2021 tarihi itibariyle https://www. cost. eu/cost-actions/browse-actions/ adresinde yayınlanacaktır.

Aksiyon atamaları da 23 Haziran 2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilebilecek olup başvurular bu tarihten itibaren alınmaya başlayacaktır.

Türkiye'den atanacak olan araştırmacıların Aksiyon atamaları TÜBİTAK COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kurallarımız ve COST ile ilgili ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK COST web sitesine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre