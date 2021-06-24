40 yaşındaki kadın mühendis kalbine yenik düştü
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40 yaşındaki kadın mühendis kalbine yenik düştü

40 yaşındaki kadın mühendis kalbine yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 40 yaşındaki kadın ziraat mühendisi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Samsun 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 40 yaşındaki kadın ziraat mühendisi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Demet Aynan (40), dün gece geç saatlerde evinde rahatsızlanarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 kız çocuğu annesi mühendisin cenazesi bugün öğleden sonra Alaçam ilçesinde defnedilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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