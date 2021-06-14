40 yaş ve üzeri aşılama başladı
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40 yaş ve üzeri aşılama başladı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Sağlık

40 yaş ve üzeri aşılama başladı Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlatılan aşı seferberliğince 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

40 yaş ve üzeri aşılama başladı

KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlatılan aşı seferberliğince 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

Kırklareli'nde yaşayan 40 yaş ve üzeri olan vatandaşlar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Uzun zamandır aşı sırasını bekleyen İbrahim Albayrak randevusunu alıp Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini belirterek, "Uzun zamandır aşı sırası bekliyorduk. Sıramız geldi. 40 yaş ve üzeri aşılamanın başladığını duyup hemen sıramı aldım ve bu günde aşımı olmaya geldim. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Herkes biran önce aşılarını olsun, aşı sağlıktır" dedi.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "aşı seferberliği" kapsamında Kırklareli'nde 1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 223 bin 273 kişiye yükseldi.

Ülke genelinde ise 1. ve 2. doz aşı olan kişi sayısı 33 milyon 888 bin 303 kişi.

40 yaş ve üzeri aşılama başladı
40 yaş ve üzeri aşılama başladı
40 yaş ve üzeri aşılama başladı
40 yaş ve üzeri aşılama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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