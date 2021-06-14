40 yaş üzeri aşılama devam ediyor
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40 yaş üzeri aşılama devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Sağlık

40 yaş üzeri aşılama devam ediyor -Bakan Koca: "Bugün için randevu alan kişi sayısı 750 bin" Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hız kesmeden devam ediyor.

40 yaş üzeri aşılama devam ediyor

-Bakan Koca: "Bugün için randevu alan kişi sayısı 750 bin"

ANKARA - Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hız kesmeden devam ediyor. Tedarik sürdüğü sürece aşılama programına yeni gruplar ekleniyor. Son olarak da 40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sistemi açıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlanan aşılama programı, tedarik sürecinin de hızlanması ile birlikte alt yaş gruplarına doğru inmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz" ifadelerini kullanarak, 40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı randevularının açıldığını duyurmuştu. Bu paylaşımın ardından randevularını alan vatandaşlar aşı merkezlerine giderek aşılarını olmaya başladı. Bakan Koca, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden bugün yaptığı paylaşımda, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" ifadelerini kullandı. Yani bugün için 750 bin kişinin aşı randevusu aldığını duyurdu. Bu sayı bugüne kadar alınan en yüksek aşı randevusu. Bu kapsamda Ankara Şehir Hastanesi'nde de aşı yoğunluğu yaşanıyor.

"İnşallah aşı bizi eski hayatımıza geri götürür"

40 yaş üstü vatandaşlar için sistem açılınca hemen randevusunu aldığını belirten Duygu Saygaç, "Bana daha geleceğini düşünmüyordum. Ama hızlı bir şekilde aşılar yapılmaya başlandı. İyiyim hiç de acımadı. Hemşire hanımın eli de çok hafifmiş. İyiyim çok mutluyum şuan. İnşallah aşı bir kurtuluş yoludur da kurtuluruz. 1 buçuk yıldır tüm hayatımız iptal oldu çünkü. Çocuklarımız okullarına gitsin, eski hayatımıza dönelim istiyoruz. İnşallah aşı bizi eski hayatımıza geri götürür" şeklinde konuştu.

40 yaş üzeri vatandaşlar için randevu sistemi açılır açılmaz, eşiyle birlikte randevuları alarak aşı olmaya geldiklerini belirten Ünal Saygaç, "Açıkçası bu kadar erken beklemiyordum. Daha geç olur biz de sonlara doğru kalırız diye düşünüyordum. Ama beklediğimden daha hızlı gelişti" dedi.

"Herkesin aşı olması gerekli diye düşünüyorum"

Telekomünikasyon şirketinde çalıştığı için öncelik grubuna aldığını ve çok mutlu olduğunu belirten, Canan Uslu, "Telekomünikasyon şirketinde çalıştığım için öncelik verildi. Aşımızı olduk, bakalım hayırlısı olsun. Çok hafif bir sızı hissettim onun haricinde bir şey hissetmedim. Herkesin aşı olması gerekli diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"İlk başta ben aşıya inanmıyordum"

İkinci doz aşısını olmak için gelen Celal Yıldırım, "Sıram geldi oldum. İlk başta ben aşıya inanmıyordum. Vurdurmayı da düşünmüyordum. Sonra sıram gelince dedim ki, 'daha sonra belki aşı bulamam.' Sonra da oldum. Ama herhangi bir şikayetim yok. Şuana kadar bir yan etki de görmedim. O yüzden tavsiye de ediyorum. Diğer arkadaşlar da olsunlar" diye konuştu.

Koronavirüs aşı randevuları

Vatandaşlar, koronavirüs aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e SMS göndererek öğrenebilecek. Randevu sistemi tanımlanan ve aşı olacak vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

40 yaş üzeri aşılama devam ediyor
40 yaş üzeri aşılama devam ediyor
40 yaş üzeri aşılama devam ediyor
40 yaş üzeri aşılama devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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