40 yaş ne zaman aşılanacak? 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
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40 yaş ne zaman aşılanacak? 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

40 yaş ne zaman aşılanacak? 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
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Aşı randevusu E-nabız üzerinden alınıyor. Koronavirüs aşı programı kademeli olarak sürüyor. Vatandaşlar "40 yaş ne zaman aşılanacak? 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?" Sorularına yanıt arıyor. Bakan Fahrettin Koca, 50 yaş üstü aşılama çalışmalarının başladığını açıklamasının ardından gözler 40 yaş ve üzeri kişilerin aşılama işlemlerinde. İşte detaylar...

40 yaş üstü ne zaman aşılama takvimi... Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, 40 yaş üstü vatandaşların ne zaman aşı olacağı merak konusu oldu. MHRS ya da telefonla randevu alarak aşı olmak isteyen vatandaşlar, 40 yaş üstüne çalışmaların ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte, Sağlık Bakanlığı aşı takviminde son durum...

40 YAŞ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Kovid-19 aşılama süreci, Sağlık Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan takvim doğrultusunda tamamlanacak.

Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'nin ikinci aşaması bugün başlanan 50 yaş ve üstündekilerin aşılanmasıyla sona erecek.

50 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından aşılama takvimi üçüncü aşamayla devam edecek. Bu kapsamda, 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak süreç, 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla sürecek.

Son olarak dördüncü aşama kapsamında sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilen şu günlerde sevindiren haberi verdi ve ''Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. '' açıklamasında bulundu.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

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