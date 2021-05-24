40 yaş ne zaman aşılanacak? 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 40 yaş aşı randevusu detayları...

Korona virüs salgınında kontrollü normalleşme süreci aşılama işlemleriyle birlikte yürütülmeye devam ediyor. Aşı programında sıra gittikçe alt yaş gruplarına geliyor. Bakan Koca'nın Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak açıklaması sonrası merak edilmeye başlandı. Peki, 40 yaş ne zaman aşılanacak? 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 40 yaş aşı randevusu detayları...

50 ve 40 yaş üstü aşı randevularının ne zaman açılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündeminden çıkarmak isteyen Türkiye 120 milyon dozluk BioNTech aşısı için anlaşmaya vardı. Müjdeli haberin ardından Bakan Koca eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapmanın hedeflendiğini duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Hızla aşağı doğru önce 50, sonra 45, 40 ve haziran ayında 30 milyon aşıyla birlikte 20 yaşa kadar, eğer bu şekilde, bu tedarikte sorun yaşanmaz devam ederse, peyderpey inmek istiyoruz. Onun dışında aşılama oranıyla ilgili şu an toplamda 65 yaş üstünde yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. " dedi.

40 YAŞ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptıracak. 50 yaş üstü bireyler de aşılanacak. Ancak 40 ve 50 yaş grubu için henüz tarih belli olmadı.

Öğretmenler dışında Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlığı mensupları, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, cezaevleri, gıda ve taşımacılık sektöründekiler de aşılanmaya başladı. Bakanlığın yeni hedefi ise eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapmak.

50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak.

Daha sonra ise hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.

ÖĞRETMENLER VE OKUL ÇALIŞANLARI İÇİN AŞI RANDEVUSU AÇILDI

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre; koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşılanması sürüyor. Şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere 499 bin personele aşı randevusu açıldı.

Bu da eğitim camisinin yüzde 40'ını kapsıyor. Bakanlık yetkilileri, tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının hızla açılacağını kaydetti. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 25 milyon 670 bini aştı.