40 yaş ne zaman aşılanacak? 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

40 yaş ne zaman aşılanacak, ne zaman aşı olacak? Sorusu 60 yaş üstü vatandaşların aşılanmaya başlamasıyla merak konusu oldu. Korona virüs aşı programı devam ederken 7 milyona yakın vatandaşımız ikinci doz korona virüs aşısı oldu. Peki 40 yaş üstü aşılama ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, 40 yaş üstü aşı programı hakkında bilgiler.

55 yaş ve 40 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Ocak ayında başlayan süreçte toplamda şu ana kadar 18.959.116 kişi aşılandı. Sağlık çalışanlarından başlanarak uygulanan aşılama sürecinde ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak. Ancak bu yaş grubu için henüz tarih belli olmadı. Sağlık Bakanı Koca 40 yaş üstü için ise, "En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimiz ifade etmek istiyorum." dedi.

40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Koca şunları söyledi;

Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.