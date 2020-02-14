"40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu"na katılanlara fidan dağıtılacak

14.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:34

Trabzon'da bu yıl 40. organize edilecek Uluslararası Yarı Maratonu'na katılanlara fidan dağıtılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da sıfır atık temasıyla koşulacak 40. Uluslararası Yarı Maratonu'na katılanlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından fidan dağıtılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatları ile "40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu" ve "Halk Koşusu"nun hazırlıklarının da titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu yıl 'Sıfır Atık' temasıyla organize edilen yarı maratonun sloganı ise 'Hayde! Adım At Değişsin' olacak. 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun hazırlık çalışmaları, Avrupa Atletizm Birliği tarafından da takdir gördü. Avrupa Atletizm Birliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği 40. Uluslararası Yarı Maratonu'na sağlık, güvenlik ve emniyet kriterlerinin sağlanması nedeniyle '3 yıldız' verdi. 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, Avrupa Atletizm Birliği tarafından Türkiye'de yıldız verilen tek organizasyon olma özelliği taşıyor."

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin maratona katılacak tüm yarışmacılara, Tarım ve Orman Bakanlığının organize ettiği "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında fidan bağışında bulunulacağı da vurgulandı.

Kaynak: AA