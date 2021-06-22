40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

Bu yıl Türkiye'nin 7 bölgesi, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan'daki 6 – 14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocuklar arasından toplam 12 bin 578 adet başvuru alarak rekor kırdı.