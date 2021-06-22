40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı
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40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

Bu yıl Türkiye'nin 7 bölgesi, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan'daki 6 – 14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocuklar arasından toplam 12 bin 578 adet başvuru alarak rekor kırdı.

Yarışmaya Marmara Bölgesi'nden 4.363, İç Anadolu Bölgesi'nden 2.295, Ege Bölgesi'nden 2.202, Akdeniz Bölgesi'nden 1.333, Karadeniz Bölgesi'nden 868, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 721, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 557, KKTC'den 167, Özel Eğitim ve Uygulama Okullarından 41, Azerbaycan'dan 25 ve Almanya'dan 6 başvuru yapıldı.

3 öğrenciye 1 Yıllık Eğitim Bursu

Yarışma kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesi, Özel Eğitim Uygulama Okulları, KKTC, Azerbaycan, Almanya olmak üzere 11 asil kazanan, tablet ve profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta; 11 minik ressamda profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta ile ödüllendirildi. Yarışmada başarı gösteren 3 minik ressam ise jüri değerlendirmesi sonucunda Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursu kazandı.

Kaynak: Bültenler

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