40 ton su kullanıldı, hala yanıyor
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40 ton su kullanıldı, hala yanıyor

10.03.2021 23:14 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:18
40 ton su kullanıldı, hala yanıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafriyat ve molozların döküldüğü alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları beş saattir devam ederken, 40 ton su kullanıldığı öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafriyat ve molozların döküldüğü alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları beş saattir devam ederken, 40 ton su kullanıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaova Mahallesi'ndeki hafriyat atıkları ve molozların döküldüğü alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık bölgenin hemen yanında bulunan alanda çıkan yangın sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Amirliği ekipleri yangına hemen müdahale etti. Bir anda büyüyen alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Hafriyat alanındaki lastik, kablo gibi yanıcı maddelerin olması söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, beş saattir müdahale edilen yangında yaklaşık 40 ton su kullanıldığı öğrenildi. - AYDIN

40 ton su kullanıldı, hala yanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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