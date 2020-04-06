40 sanatçının yer alacağı "Evde Kal Konserleri" bu akşam başlıyor Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Poll Production tarafından düzenlenen "Evde Kal Konserleri"nin ilki bu akşam müzikseverlerle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Poll Production tarafından düzenlenen "Evde Kal Konserleri"nin ilki bu akşam müzikseverlerle buluşacak.

Proje kapsamında her akşam 21.15'te Poll Production'un YouTube kanalından gerçekleştirilecek konserlerde 40 gün boyunca 40 ayrı sanatçı sahne alacak.

Konser öncesi hayranları ile YouTube üzerinden sohbet de edecek sanatçılar, konserlerle ilgili merak edilenleri canlı olarak cevaplayacak.

Etkinlik kapsamında bu akşam Berkay, yarın Demet Akalın, 8 Nisan'da Hakan Altun,

9 Nisan'da Merve Özbey ve Fettah Can, 10 Nisan'da Muazzez Ersoy ve Kutsi, 11 Nisan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, 12 Nisan'da Zara, 13 Nisan'da Serkan Kaya, 14 Nisan'da Hande Yener, 15 Nisan'da Murat Dalkılıç, 16 Nisan'da Serdar Ortaç ve 17 Nisan'da Emre Altuğ konser verecek.

Kaynak: AA