40 milyon liralık servetini eğitime bağışlamış
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40 milyon liralık servetini eğitime bağışlamış

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ulvi Eker'in, 40 milyon liralık servetini, ölmeden önce Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı belirtildi.

BOLU'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ulvi Eker'in, 40 milyon liralık servetini, ölmeden önce Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı belirtildi.

Kentte zirai ürünler satan bir dükkan işleten ve çiftçilik yaptıktan sonra emekli olan Ulvi Eker, önceki gün Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak'ta yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulundu. Kalp hastası olan Eker'in, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Eker'in cenazesi, Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

40 MİLYON LİRALIK SERVETİNİ EĞİTİME BAĞIŞLAMIŞ

Evlenip boşanan ve çocuğu olmayan Ulvi Eker'in 40 milyon liralık servetini, Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı belirtildi. Eker'in yaklaşık 4 ay önce, banka hesaplarındaki paralar, arsalar ve evlerini, ölmesi halinde vasiyet olarak Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı bildirildi.


40 milyon liralık servetini eğitime bağışlamış
40 milyon liralık servetini eğitime bağışlamış
40 milyon liralık servetini eğitime bağışlamış
40 milyon liralık servetini eğitime bağışlamış
40 milyon liralık servetini eğitime bağışlamış
40 milyon liralık servetini eğitime bağışlamış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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