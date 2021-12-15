40 metrelik uçuruma düşen gebe inek, sedyeye bağlanarak çıkarıldı - Haberler
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40 metrelik uçuruma düşen gebe inek, sedyeye bağlanarak çıkarıldı

40 metrelik uçuruma düşen gebe inek, sedyeye bağlanarak çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'da 40 metrelik uçuruma düşen 8 aylık gebe inek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çabası sonunda sedyeye bağlanarak yukarı çıkarıldı .

MANİSA'da 40 metrelik uçuruma düşen 8 aylık gebe inek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çabası sonunda sedyeye bağlanarak yukarı çıkarıldı .

Yunusemre ilçesinin kırsal Asmacık Mahallesi'ndeki Pamuklu mevkisinde, Bahattin Gürdal'a ait 8 aylık gebe inek, 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Su kenarında mahsur kalan ineğin kurtarılması için, sahibi Gürdal, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ihbarda bulundu. İneğin uçuruma düştüğü sarp bölgeye 1 saatlik traktör yolculuğu sonrasında ulaşan 6 kişilik itfaiye ekibi, kurtarma çalışması başlattı. İtfaiyenin 4 saatlik uğraşının ardından inek, düştüğü uçurumdan kurtarıldı. Sedyeye bağlanan inek, kurulan bir merdivenin üzerinden halat yardımıyla yukarı çekilip bulunduğu yerden çıkartıldı.

Bahattin Gürdal, ineği teslim alarak, "İneğimiz otlarken dere yatağına yakın bir yamaçtan aşağı düşüyor. Bizim de kurtaracak imkanımız olmadığı için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı aradık. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi verdi. İtfaiye personeli arkadaşlarımız herhangi bir zarar gelmeden ineğimizi kurtardılar. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.


40 metrelik uçuruma düşen gebe inek, sedyeye bağlanarak çıkarıldı

40 metrelik uçuruma düşen gebe inek, sedyeye bağlanarak çıkarıldı

40 metrelik uçuruma düşen gebe inek, sedyeye bağlanarak çıkarıldı

40 metrelik uçuruma düşen gebe inek, sedyeye bağlanarak çıkarıldı

40 metrelik uçuruma düşen gebe inek, sedyeye bağlanarak çıkarıldı

40 metrelik uçuruma düşen gebe inek, sedyeye bağlanarak çıkarıldı

40 metrelik uçuruma düşen gebe inek, sedyeye bağlanarak çıkarıldı

40 metrelik uçuruma düşen gebe inek, sedyeye bağlanarak çıkarıldı

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