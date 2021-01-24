40 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

40 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

24.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:53
40 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 40 metrelik şarampolden yuvarlanması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 40 metrelik şarampolden yuvarlanması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kumluca'ya bağlı Erentepe Mahallesi'nde yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki bir taş ocağında çalışan Müslüm Karakaş (24) yönetimindeki 07 JB 533 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik şarampolden yuvarlandı. Kazada sürücü Karakaş ve yanındaki arkadaşları Osman Gökbaş (24) ile Hasan Kölef (29) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla şarampolden çıkarılan yaralılar, Kumluca ve Finike'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Hasan Kölef'in durumunun ağır olduğu bildrildi.


- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Şeyma Subaşı Demet Özdemir Caner Cindoruk Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Mesut Özil Ali Şansalan Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Nijerya İtfaiye Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 40 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 18:53:11. #1.16#
title