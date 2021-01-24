40 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

ANTALYA 'nın Kumluca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 40 metrelik şarampolden yuvarlanması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kumluca'ya bağlı Erentepe Mahallesi'nde yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki bir taş ocağında çalışan Müslüm Karakaş (24) yönetimindeki 07 JB 533 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik şarampolden yuvarlandı. Kazada sürücü Karakaş ve yanındaki arkadaşları Osman Gökbaş (24) ile Hasan Kölef (29) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla şarampolden çıkarılan yaralılar, Kumluca ve Finike'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Hasan Kölef'in durumunun ağır olduğu bildrildi.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI