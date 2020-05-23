40 metrelik fırın ünitesi tırla 5 günde getirildi
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40 metrelik fırın ünitesi tırla 5 günde getirildi

Samsun'un Havza ilçesinde kurulacak gaz beton fabrikası için Çin'de üretilen 40 metrelik fırın ünitesi, tırla ilçeye getirildi.

23.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:24

Samsun'un Havza ilçesinde kurulacak gaz beton fabrikası için Çin'de üretilen 40 metrelik fırın ünitesi, tırla ilçeye getirildi.

Havza'da kurulan gaz beton fabrikası için Çin'de üretilen, 40 metre uzunluğunda, 3,5 metre çapında, 78 ton ağırlığındaki fırın ünitesi ile diğer fabrika ekipmanlarını taşıyan 7 tır, Çin'den gemiyle İskenderun Limanı'na getirildikten sonra kara yoluyla 5 günde Havza'ya ulaştırıldı.

Fırın ünitesinin bulunduğu tırın, Ankara-Samsun kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üst geçidinde dönememesi üzerine, yolda bulunan bordür taşları ve üst geçidin bariyerleri sökülerek aracın geçmesi sağlandı.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar da taşıma ve geçiş işlemlerini takip etti.

Fabrikayı kuran firmanın yetkilisi İbrahim Çelebi, Yılmaz, Özdemir ve Acar'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Yılmaz, önceliklerinin bölgeye daha çok yatırımcı çekmek olduğuna işaret ederek, "Havza OSB'ye ne kadar çok yatırımcı çekersek ilçemizde kalkınma o denli hızlı olur. Havza OSB, ulaşım imkanları ile yatırımcılar için cazip imkanlar sunmakta. İnşallah kısa sürede gelişecek ve büyüyecek." dedi.

Belediye Başkanı Özdemir de Havza OSB'nin, hareketlenmesi ile hızlı bir büyüme ve gelişme sürecine gireceğini vurgulayarak, "Burada kurulacak fabrikaların artması ile Havza, istihdam açısından önemli bir merkez olacak. Bugün, o günlerin yaklaştığının bir göstergesi. Üretime ve istihdama ihtiyacımız olduğu bu dönemde yatırımlarına ara vermeden devam eden firma sahibi kardeşlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Acar da en büyük hallerinden birinin gerçekleştiğini dile getirerek, "OSB'de bir fabrikamız üretime başladı, diğer fabrikamız üretime geçmek için çalışıyor. İnşallah kurulacak bu fabrikalar ile hem ekonomi canlanacak hem de ilçemizde istihdam artacak." ifadelerini kullandı.

Çelebi ise Havza OSB'de 70 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Fabrikamız tamamlandığında 100'e yakın istihdam sağlayacağız. Bugün OSB'ye ulaşan fırın ünitesi ve diğer parçaların montajı ile kısa sürede imalata geçmeyi hedeflemekteyiz." dedi.

40 metrelik fırın ünitesi tırla 5 günde getirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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