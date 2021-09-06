40 metrelik falezlerin sıfır noktasında yürekleri ağza getiren konuşma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

40 metrelik falezlerin sıfır noktasında yürekleri ağza getiren konuşma

40 metrelik falezlerin sıfır noktasında yürekleri ağza getiren konuşma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da yüksekliği 30 metreyi bulan ve zaman zaman vatandaşların düşerek yaralandığı falezlere çıkan bir genç, falezin sıfır noktasında oturarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Antalya'da yüksekliği 30 metreyi bulan ve zaman zaman vatandaşların düşerek yaralandığı falezlere çıkan bir genç, falezin sıfır noktasında oturarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gencin tehlikeye aldırmadan zaman zaman ayaklarını sallaması ve rahat davranması yürekleri ağza getirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan dünyaca ünlü falezlerde yaşandı. Yaklaşık yüksekliği 30 metreyi bulan falezlere çıkan bir genç, falezin sıfır noktasında oturdu. Burada uzun uzun ayaklarını sallayan ve zaman zaman aşağı bakan genç, yürekleri ağza getirdi. Geç, bir süre sonra çalan telefonuna bakarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefonu konuşmasını sonlandıran genç, yaklaşık 1 saat oturmasının ayağa kalktı. Daha sonra ise yaklaşması tehlikeli ve yasak olan falezlerden sahile inerek gözlerden kayboldu.

TERS TAKLA SIRASI TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDI

Öte yandan bazı gençler ise sahilinin 20 metre açığında bulunan kayanın üzerine çıkarak adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Gençler kayalık alan üzerinden ters takla atarak hem kendi canlarını tehlikeye attı hem de deniz içerisinde yüzen arkadaşlarının canlarını hiçe saydı. Gençlerin aynı davranışları ardı arkasına devam ettirmesi büyük tepki çekti.

(Ertuğrul Gün - Gazi Taş/İHA)

40 metrelik falezlerin sıfır noktasında yürekleri ağza getiren konuşma
40 metrelik falezlerin sıfır noktasında yürekleri ağza getiren konuşma
40 metrelik falezlerin sıfır noktasında yürekleri ağza getiren konuşma
40 metrelik falezlerin sıfır noktasında yürekleri ağza getiren konuşma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber... Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Derya Baykal Acun Ilıcalı
Spor Marcao Ali Koç Max Meyer Umut Meraş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
40 metrelik falezlerin sıfır noktasında yürekleri ağza getiren konuşma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 10:08:42. #1.14#

title