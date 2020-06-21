40 metre yükseklikteki şelalede selfie çekerken aşağıya düştü
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40 metre yükseklikteki şelalede selfie çekerken aşağıya düştü

Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 metre yüksekliğindeki Suuçtu Şelalesi'nde selfie çekmek isteyen bir kişi, dengesini kaybedip düşünce AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

40 metre yükseklikteki şelalede selfie çekerken aşağıya düştü
21.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:07

Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 metre yüksekliğindeki Suuçtu Şelalesi'nde selfie çekmek isteyen bir kişi, dengesini kaybedip düşünce AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi'nde meydana geldi. İddiaya göre selfie çekmek için 40 metre yükseklikteki şelaleye çıkan 55 yaşındaki adam, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Düşme sonucu vücudunda kırıklar oluşan adam mahsur kaldığı şelalenin altından AFAD ekipleri tarafından kurulan halatla çıkartılarak kurtuldu.

İlk tedavisi olay yerinde yapılan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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