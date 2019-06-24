40 Metre Çapındaki Asteroit, 7000'de 1 İhtimalle Dünya'ya Çarpacak

Araştırmacılar, bu yılın sonunda Dünya'ya çarpma ihtimali olan yeni bir göktaşı keşfetti. Göktaşı, yaklaşık olarak 15 katlı bir bina boyunda.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uzay cisimleri listesinde yer alan asteroit, 9 Eylül'de gezegenimizin oldukça yakınından geçecek. 2006 WV89 adlı cisim, 40 metre çapında ve Dünya'nın yaklaşık 6,7 milyon kilometre uzağından geçecek. Ay, Dünya'dan yaklaşık 384,400 kilometre mesafede bulunuyor.

ESA'ya göre bu cismin Dünya'ya çarpma ihtimali, tam olarak 7229'da 1. 40 metreden biraz daha büyük olan bu göktaşı medeniyetleri yok etmez ama oldukça güçlü bir çarpma olur. Bu göktaşından çok daha küçük olan, 20 metre çapındaki bir göktaşı bu yılın başında Rusya'ya düşmüştü. O çarpışmada, Hiroşima'ya atılan atom bombasından 30 kat fazla enerji ortaya çıkmıştı. Chelyabinsk patlamasında şok dalgaları nedeniyle 1500 kişi yaralanmıştı.

Daha önce NASA şefi Jim Bridenstine, ölümcül bir asteroidin düşüşüne şahit olabileceğimiz uyarısı yapmıştı. Yine de bu göktaşı için korkmaya gerek yok, zira gezegenimize düşmesi oldukça zayıf bir ihtimal.