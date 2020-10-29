40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemeleri erkene ödenecek
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40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemeleri erkene ödenecek

29.10.2020 08:07 | Son Güncelleme: 29.10.2020 08:11
40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemeleri erkene ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çektiklerini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çektiklerini duyurdu.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süt üreticilerimize müjde... 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çekerek Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde gerçekleştireceğiz. İlk etapta Temmuz ve Ağustos aylarına ait destekleri önümüzdeki haftadan itibaren ödeyeceğiz. Üreticimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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