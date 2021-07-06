40 kişilik müzisyen grubundan, Kırkpınar'a davul zurnalı davet
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40 kişilik müzisyen grubundan, Kırkpınar'a davul zurnalı davet

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Kültür Sanat

- 40 kişilik müzisyen grubundan, Kırkpınar'a davul zurnalı davet Geleneksel kıyafetlerle Edirne'nin caddelerini dolaşan davul zurna ekibi, vatandaşları 9 Temmuz'da başlayacak 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet ediyor.

- 40 kişilik müzisyen grubundan, Kırkpınar'a davul zurnalı davet

EDİRNE - Geleneksel kıyafetlerle Edirne'nin caddelerini dolaşan davul zurna ekibi, vatandaşları 9 Temmuz'da başlayacak 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanan, "Covid-19 Pandemisi Sürecinde Düzenlenecek Yağlı Güreş Organizasyonlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz" kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin salgın tedbirlerinin uygulanması şartıyla kısıtlı sayıda seyirci ile bu yıl gerçekleştirilmesine onay verdi. Bakanlığın kararının ardından, 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente on binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Geleneksel kıyafetlerle caddeleri dolaştılar

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl görev yapacak olan 40 kişilik müzisyen grubu, sabahın erken saatlerinde geleneksel kıyafetlerini giyip Edirne'nin caddelerini dolaştı. Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek olan yağlı güreşlere vatandaşları davet etmeye başladı. Güreşler öncesi geleneksel usullerle davet geleneğini sürdüren davul zurna ekibi, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i de ziyaret etti. Güreş havaları çalarak Valilik bahçesine gelen ekibi kapıda karşılayan Edirne Valisi Ekrem Canalp, geleneklere uygun olarak ekip şefine bahşiş verdi. Geleneksel davul zurnalı davet, güreşlerin başlayacağı 9 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek.

Şef Alaattin Zurnacı, "Yağlı güreşlerin başlayacağını herkese duyuruyoruz, ayrıca Kırkpınar'ı tanıtıyoruz. Herkesi Kırkpınar'a bekliyoruz" dedi.

ŞU-

40 kişilik müzisyen grubundan, Kırkpınar'a davul zurnalı davet
40 kişilik müzisyen grubundan, Kırkpınar'a davul zurnalı davet
40 kişilik müzisyen grubundan, Kırkpınar'a davul zurnalı davet
40 kişilik müzisyen grubundan, Kırkpınar'a davul zurnalı davet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa

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