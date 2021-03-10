40 kiloluk dev yayın balığı ilgi odağı
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40 kiloluk dev yayın balığı ilgi odağı

10.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:54
40 kiloluk dev yayın balığı ilgi odağı

Kütahya'nın Simav ilçesindeki balıkçıda bulunan 40 kilo ağırlığındaki dev yayın balığı, kilosu 30 TL'den satıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki balıkçıda bulunan 40 kilo ağırlığındaki dev yayın balığı, kilosu 30 TL'den satıldı. Vatandaşların ilgiyle seyrettikleri yayın balığının, balıkçı Ferhat Yaşar tarafından Adıgüzel Barajı'ndan yakalandığı bildirildi.

40 kilo ağırlığındaki dev yayın balığını bin 200 TL'ye satın alan Sıtkı Yardımcı (24), balıkçıya özel sipariş verdiklerini ifade etti. Yardımcı, "Bu balığı temizleyip dolabımızda saklayacağız. Canımız çektiğinde ve özel günlerde tüketeceğiz. Uzun zamandır beklediğim siparişimi getiren balıkçıma teşekkür ediyorum" dedi.

Balık satıcısı ve pişiricisi İlker Yaşar, büyük yayın balıklarını bütün olarak sipariş üzerine getirdiklerini, bazen de parçalayıp kilo olarak sattıklarını ifade etti.

40 kilo ve üzeri yayın balığının bütün olarak kilosu 30 TL'ye satılırken, parçalandığında 1 kilo fiyatı 50 TL'den alıcı bulunuyor. - KÜTAHYA

40 kiloluk dev yayın balığı ilgi odağı
40 kiloluk dev yayın balığı ilgi odağı
40 kiloluk dev yayın balığı ilgi odağı
40 kiloluk dev yayın balığı ilgi odağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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