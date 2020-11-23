40 kilo altınla kaçtığı iddia edilen kuyumcu tutuksuz yargılanacak
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40 kilo altınla kaçtığı iddia edilen kuyumcu tutuksuz yargılanacak

23.11.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:38
40 kilo altınla kaçtığı iddia edilen kuyumcu tutuksuz yargılanacak

Konya'da ucuz altın satacağını söyleyerek topladığı yaklaşık 40 kilo altın ve paralarla kaçtığı iddiasıyla 80 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Musa G. tahliye edilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya'da ucuz altın satacağını söyleyerek topladığı yaklaşık 40 kilo altın ve paralarla kaçtığı iddiasıyla 80 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Musa G. tahliye edilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddiaya göre, kuyumcu Musa G, indirim çadırı kuracağını ve ucuz altın satacağını söyleyerek, Konya ve İstanbul'daki bazı altın toptancıları ile imalatçılarından aldığı altınların yanı sıra bir miktar para ile 24 Temmuz 2019'da kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarını inceleyince Musa G.'nin iki valizle kuyumcu dükkanından çıktığını belirledi. İş yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul'a giden ve Beşiktaş'ta ev kiralayan Musa G, olaydan 4 gün sonra yakalanıp, Konya'ya getirildi. Evde yapılan aramada, 2 valizde bir miktar para, saat, küpe ve kolye bulundu. İfadesi alındıktan sonra 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Musa G. ve beraberindeki kadın, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

80 yıla kadar hapis cezası istendi

İmajını değiştirdiği belirlenen şüpheli, sorgusunda dolandırıcılık iddialarını kabul etmedi. Soruşturma sonunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu şüpheli Musa G. ve diğer şüpheliler hakkında iddianame hazırladı. İddianamede 8 şikayetçi olduğu bildirilerek, şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8'er kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Musa G'ye altın emanet eden 64 müşterisinin şikayetleri ise suçun 'güveni kötüye kullanmak' kapsamında olması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Musa G. suçlamaları kabul etmezken tahliye talebini yineledi.

Mahkeme heyeti yargılamanın 4. celsesinde, 16 aydır tutuklu bulunan Musa G'yi uzun tutukluluk süresini göz önüne alarak, kaçma ve delilleri karartma ihtimali bulunmaması nedeniyle serbest bıraktı. Yurtdışına çıkış yasağı konulan ve adli kontrol şartı getirilen sanık tutuksuz yargılanacak.

Mağdurlar, tahliye kararına tepki gösterirken hukukçular ise, bir kişinin tutuksuz yargılanacak olmasının ceza almayacağı anlamına gelmeyeceğini, mahkeme kararında da yer verilen 'delillerin büyük ölçüde toplanması' sözüne dikkat çekilerek bir sonraki duruşmada hüküm giyebileceğini hatırlattılar. - KONYA

40 kilo altınla kaçtığı iddia edilen kuyumcu tutuksuz yargılanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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