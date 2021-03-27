40 kick boks sporcusu Kocaeli'de kozlarını paylaştı
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40 kick boks sporcusu Kocaeli'de kozlarını paylaştı

Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ - Haberler | Spor
40 kick boks sporcusu Kocaeli'de kozlarını paylaştı

Kocaeli'de düzenlenen özel bir kick boks organizasyonunda bir araya gelen 7 ülkeden 40 sporcu ringe çıktı.

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Kocaeli'de düzenlenen özel bir kick boks organizasyonunda bir araya gelen 7 ülkeden 40 sporcu ringe çıktı. Gecenin final maçında WGP-WCN Kickboks Dünya Şampiyonu Sinan Ulutürk, İran uyruklu rakibi Mustafa Ashouri'yi yenerek altın kemerin sahibi oldu.

Kocaeli'de özel bir kick boks organizasyonunda bir araya gelen sporcular kozlarını paylaştı. İzmit Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte gün boyu farklı kategoride mücadele eden 7 ülkeden 40 sporcu ringte kozlarını paylaştı. Gecenin final maçında ise 2015 ve 2018 yıllarında WGP-WCN Kickboks Dünya Şampiyonu olan Sinan Ulutürk, İranlı rakibi Mustafa Ashouri ile karşılaştı. Her iki taraf için zorlu geçen mücadeleyi Sinan Ulutürk hakemlerin oyu ile kazanarak altın kemerin sahibi oldu. - İzmitkocaeli

40 kick boks sporcusu Kocaeli'de kozlarını paylaştı
40 kick boks sporcusu Kocaeli'de kozlarını paylaştı
40 kick boks sporcusu Kocaeli'de kozlarını paylaştı
40 kick boks sporcusu Kocaeli'de kozlarını paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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