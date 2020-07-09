40 kazını vurduğunu iddia ettiği CHP'li başkandan şikayetçi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

40 kazını vurduğunu iddia ettiği CHP'li başkandan şikayetçi oldu

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde kaporta ustası Süleyman Demir (41), bahçesine girdiği gerekçesiyle 40 kazını tüfekle vurup, telef ettiğini, 5'ini de yaraladığını ileri sürdüğü CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'dan şikayetçi oldu.

40 kazını vurduğunu iddia ettiği CHP'li başkandan şikayetçi oldu
09.07.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:35

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde kaporta ustası Süleyman Demir (41), bahçesine girdiği gerekçesiyle 40 kazını tüfekle vurup, telef ettiğini, 5'ini de yaraladığını ileri sürdüğü CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'dan şikayetçi oldu. Konya, polisteki ifadesinde, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Sarayköy ilçesinde yaşayan kaporta ustası Süleyman Demir'in evinde beslediği kazlar, dün akşam saatlerinde kümesten kaçtı. Kazlar, yaklaşık 300 metre ilerideki CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'ya ait yonca ekili araziye girdi. Mehmet Salih Konya, iddiaya göre tüfekle kazları vurdu. Daha sonra Demir'e ait iş yerine giden Konya, kazları vurduğunu söyleyerek, tarlasını temizlemesini istedi. Tarlaya gittiğinde kazlarından 40'ını ölü, 5'ini de yaralı olarak bulan Demir, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Konya'nın evinde arama yaptı. Polisin ifadesine başvurduğu Konya, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.Üzgün olduğunu söyleyen Süleyman Demir, "Kazlarım Mehmet Salih Konya'nın tarlasına girmiş. Kendisi beni arayıp, 'kazlarını kümese kapat yoksa vururum' dedi. Ben de 'tamam' deyip kazlarımı kapattım. Kapının alt kısmı açık unutulduğu için kazlar kaçmış. Tekrar tarlaya girmiş. Bunun üzerine Konya, daha sonra dükkanıma geldi. 'Kazlarını vurdum, git oradan etleri soğumadan toparla' dedi. Bu hayvanlara yapılan yazık günah. Kazların açtığı zararın fiyatını söyleseydi ben parasını öderdim. Kazlarımı çok seviyordum, her sabah saat 06.00'da onları yemle besliyordum. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti Güncel
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı'da patlama
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı'da patlama
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Cahit Özkan Bülent Turan Hüseyin Filiz Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Adem Büyük Okan Buruk Cüneyt Çakır Serdar Gürler
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: 40 kazını vurduğunu iddia ettiği CHP'li başkandan şikayetçi oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 12:08:24. #1.14#
title