40. İstanbul Maratonu'na Doğru

Asya ile Avrupa arasında 11 Kasım Pazar günü koşulacak Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Maraton ve Spor Fuarı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ve İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz katıldı.

Organizasyonda konuşan Mevlüt Uysal, maratonun tarihi hakkında bilgi vererek, "İstanbul Maratonu, 40 yıldır aralıksız bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin en büyük katılımlı spor organizasyonu haline gelmiş durumda. 40 yıl önce bu maratonu başlatanlara ve sonrasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Amatör bir şekilde devam ederken Sayın Türkiye Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca bu işe önem vermiş. İlk defa 1995 yılında Dünya Uluslararası Maraton Birliğine üye yapılmış. 2012 yılına kadar gümüş kategoride devam etmiş. Ondan sonra da bugüne kadar altın kategoride koşuluyor. Son 7 yıldır Vodafone ile düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uysal, Vodafone İstanbul Maratonu'nun dünyadaki yerine değinerek, "Şu anda Avrupa'da 17'nciyiz ama emek vermeye, halkımız destek olmaya, dünya sporcuları da ilgi göstermeye devam ettikçe, sıralamadaki yerimiz yükselecek. Temennimiz, önümüzdeki yıllarda Avrupa'da ilk 3'e girmek. Dünyada iki kıta arasında ve boğazı birleştiren 65 metre yükseklikteki köprünün üzerinde koşulan başka bir maraton yok. Önümüzdeki dönemde dünyada ilk sıralara yükseleceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

İstanbulluları maratonda koşmaya davet eden başkan Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin en büyük, en kalabalık, en geniş katılımlı spor organizasyonu. Yüz binler geliyor. Bu yıl da yüz binin üzerinde katılım bekliyoruz. Bu, sporla halkımızın buluşması. Bu yıl, 'Sağlıklı yarınlara koş İstanbul.' sloganıyla düzenliyoruz. İnşallah maratonumuz, İstanbul'un marka değerini, dünyadaki tanınırlığını artırdığı kadar, halkımızın ilgisini de spora yöneltecektir. Bütün İstanbulluları, ailece, çoluk çocuk, anne, baba, dede ve koşabilecek herkesi, en azından Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçme adına maratona bekliyoruz."

Aksoy: "Maratonun başarısı son yıllarda çok arttı"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, 2012'den bu yana İstanbul Maratonu'na sponsorluk yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sosyal yatırımların kendileri için önemli olduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki pazar günü Vodafone sponsorluğunda yeni bir maratona tanıklık edeceğimiz için heyecanlıyız. Sosyal yatırımlar bizim için çok önemli yer tutuyor. Bu yatırımlar içinde en önemlilerinden biri de Türkiye'nin en geniş katılımlı organizasyonu olan Vodafone İstanbul Maratonu. İstanbul Maratonu'na 2012'den beri sponsorluk yapıyoruz. Bu kapsamda yarı maratonla beraber 12. kez Vodafone adıyla koşulacak. Maratonun sadece bir spor etkinliği olmasının ötesinde, İstanbul'un kültür, sanat ve tarih başkenti olarak Avrupa'da tanıtımını sağlayacağına, halkımızın spor bilincinin artmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz."

Vodafone İstanbul Maratonu'na en önemli katkılarından birinin, iletişim desteği olduğunu vurgulayan Aksoy, "Pek çok ülkeden birçok insana ulaşmayı hedefliyoruz. İş birliği yaptığımız pek çok kurumun uluslararası çalışanları bu etkinliğe katılacak. Bu da ülkemizin ve İstanbul'un tanıtımı için çok önemli. Vodafone İstanbul Maratonu'nun başarısı son yıllarda çok arttı. Buna katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Sporcu sayısının yanı sıra, katılımcıların da sayısı artıyor. En önemli hedefimiz, izleyici sayısını da artırmak Vodafone İstanbul Maratonu'nu daha üst seviyeye taşıyabilmek." şeklinde görüş belirtti.

Engin Aksoy, izleyiciler ve katılımcılara dijital deneyimler yaşatmak istediklerine değinerek, "Vodafone Yanımda uygulamamızda, İstanbul Maratonu sekmesi açtık. Katılımcılar ve sporcular, bu sekmede organizasyonla ilgili her türlü bilgiye ulaşabilecek durumda. Hem katılımcılar hem de izleyiciler için pek çok kurumla anlaşma yaptık. Bununla bazı alışveriş sitelerinde indirimli ürünler sunuyoruz. Tüm İstanbul halkını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksu: "Yabancı katılımcı sayısı da bizleri sevindiriyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un genel müdürü Abdulhalim Aksu, organizasyona yurt dışından katılımın arttığını söyledi.

Aksu, organizasyonda yaklaşık 30 bin çipli sporcunun koşacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Organizasyonun 40. yılında 100'ü aşkın ülkeden yaklaşık 30 bin çipli sporcu ile yüz binlerce İstanbulluyu misafir edeceğiz. Binlerce görevli ve gönüllü, 60'tan fazla kurum ve kuruluş, sponsor firmalarımızla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Vodafone İstanbul Maratonu, İstanbullular ve İstanbul'a hizmet veren kurumlarla gerçekleştirdiğimiz dünyaca çapında bir marka. Bütün paydaşlarımıza maratona sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz."

Organizasyonun ardında çok büyük emeklerin olduğunu vurgulayan Aksu, "Vodafone İstanbul Maratonu sesini en kuvvetli şekilde duyursun istiyoruz. Bu maksatla iç içe anılan iki kavramın tek bir vücutta yer alması şeklinde değerlendirdiğimiz maratonumuzu, 'Sağlıklı yarınlara koş İstanbul.' sloganıyla parkura taşıyoruz. Yabancı katılımcı sayısı da bizleri sevindiriyor. 3 bin 313 katılımcıyla son yılların yabancı sporcu sayısının çok üzerinde bir rakama ulaştık." açıklamasını yaptı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise İstanbul Maratonu'nun Türkiye'nin tanıtımına yaptığı katkıya değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Maratonlar sadece bir spor organizasyonu değil, ülkelerin tanıtımı, sporun tabana yayılması ve spor kültürünün oluşturulması için çok büyük etki alanı olan yarışmalardır. Vodafone İstanbul Maratonu, Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri. Maratonları sadece bir yarış olarak düşünmemek gerekiyor. Yapılan ilin ekonomisine katkısı da araştırılmalı. İstanbul'daki organizasyona yurt dışından gelen insan, çok ciddi bir ekonomik katkı yapmaktadır. Bu organizasyonların sayısının artırılması, sağlıklı toplum için son derece önemli. Son 2 yılda maratonlarda bitişi gören 2 milyon 150 bin civarında kişi olmuş. Dünyanın en önemli maratonları arasında ilk 3'e girme yolunda emin adımlarla yürüyoruz."

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da pazar gününün bir festival havasında geçeceğini belirterek, "Bu yıl 40. kez koşulacak İstanbul Maratonu, sadece profesyonellerin koştuğu bir yarıştan ziyade, vatandaşlarımızın da katıldığı bir festival niteliğinde. Sporun başkenti İstanbul'da böyle bir organizasyonun yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Bu organizasyonla kıtaları ve medeniyetleri buluşturuyoruz. İstanbul Maratonu, tüm dünyada adından söz ettiren, oldukça prestijli bir organizasyon." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından başkan Mevlüt Uysal ile beraberindekiler, Maraton ve Spor Fuarı'ndaki standları gezdi.