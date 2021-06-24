40. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma gösterimleri 1 Temmuz'da başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

40. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma gösterimleri 1 Temmuz'da başlayacak

40. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma gösterimleri 1 Temmuz'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "40. İstanbul Film Festivali" kapsamındaki Ulusal Yarışma filmleri, 1–13 Temmuz tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "40. İstanbul Film Festivali" kapsamındaki Ulusal Yarışma filmleri, 1–13 Temmuz tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.

Yarışmada, yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yer alıyor. Türkiye Sineması bölümü kapsamındaki Ulusal Yarışma filmlerinin gösterimleri, film ekiplerinin katılımıyla Maximum UNIQ Açıkhava'da gerçekleştirilecek.

Ulusal Yarışma'da ödül alacak filmler, 14 Temmuz'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Tolga Karaçelik'in başkanlığını üstlendiği jüri üyeleri arasında oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel yer alıyor.

Ulusal Yarışma'da "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu" ve "En İyi Özgün Müzik" olmak üzere toplam 9 dalda ödül verilecek.

Yarışmada "En İyi Film" 200 bin Türk lirasının sahibi olurken, şair Onat Kutlar anısına verilecek "Jüri Özel Ödülü"nü kazanan filmin yapımcısına İKSV tarafından 50 bin lira takdim edilecek.

"En İyi Yönetmen" 50 bin, "En İyi Kadın" ve "En İyi Erkek Oyuncu" 10'ar bir Türk lirası ile ödüllendirilirken, kısa zaman önce hayatını kaybeden müzik insanı Hasan Saltık anısına verilecek "En İyi Özgün Müzik" 5 bin, "En İyi Senaryo" ise 10 bin Türk lirası para ödülü ile desteklenecek.

Ulusal Yarışma'da "Av", "9,75", "Sardunya", "Bir Nefes Daha", "Beni Sevenler Listesi", "Yeniden Leyla", "Zin ve Ali'nin Hikayesi", "Af", "Çatlak", "Cemil Şov", "İnsanlar İkiye Ayrılır", "Dirlik Düzenlik" ve "Sen Ben Lenin" filmleri yarışıyor.

2012 yılında hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen "Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü"nü kazanan filmin yönetmenine de sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere Lale Kart aracılığıyla 30 bin lira ödül verilecek.

"Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü" jürisinde de yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer alıyor.

Bu ödülün adayları ise "9,75", "Sardunya", "Yeniden Leyla", "Af", "Cemil Şov" ve "Sen Ben Lenin" filmleri.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da öğleden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da öğleden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Tuğba Coşkun Selçuk Tekay
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
40. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma gösterimleri 1 Temmuz'da başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 19:56:34. #1.16#

title