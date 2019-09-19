40'ından sonra dünya şampiyonluğu hedefliyor

19.09.2019 11:06

Hatay'da milli sporcu 44 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Özcan Özdemir, Slovakya'da düzenlenecek Fitness Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor.

Aynı zamanda fitness ve cimnastik milli takım antrenörlüğü de yapan Özcan Özdemir, 5 yaşında başladığı spor hayatına 39 yıllık bir kariyer sığdırdı.

İki yıl önce girdiği seçmelerde 42 yaşında fitness milli sporcusu olmaya hak kazanan Özdemir, 6 Eylül'de yapılan Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası'nda da birinciliği elde etti.

Burada elde ettiği başarıyla kasım ayında Slovakya'da düzenlenecek Fitness Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Özdemir, şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı hedefliyor.

"Hem antrenörüm hem sporcu"

Fitness milli sporcusu Özcan Özdemir, AA muhabirine, asıl branşının artistik cimnastik olduğunu, 11 yıl önce de fitness ile tanıştığını anlattı.

Yaşı 44 olmasına rağmen sporu hiçbir zaman bırakmadığını ve çok sevdiğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Gençlerle arada epey bir yaş farkı olmasına rağmen çok ciddi çalıştım, emek verdim ve bu şekilde başarıya uzandık. 2017 yılında Macaristan'da yapılan Avrupa Çocuk Fitness Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı adına antrenör olarak gitmiştim, oradaki hakemlerle tabii tanışıyoruz, aradan bir ay geçtikten sonra bu defa Fransa'daki dünya şampiyonasında milli takım sporcusu olarak podyuma çıktım. Ben podyuma çıktığımda hakemlerden biri dikkatlice baktı 'Hocam sen Türk Milli Takımı'nın antrenörü değil miydin, sporcun gelsin, senin ne işin var burada?' dedi. 'Geçen ay milli takım antrenörüydüm şimdi milli takım sporcusu olarak yarışıyorum, hem antrenörüm hem de sporcuyum.' diye yanıt verdim. Tabii çok şaşırdılar benim için bu bir gurur kaynağıdır. Fitness milli takım antrenörlüğüm yanında milli sporculuğu da yapan benden başka kimse yok camiada, aktif olarak ikisini de yapıyorum."

Slovakya'da 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Fitness Dünya Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde mücadele edeceğini ifade eden Özdemir, "Her Türk sporcusu gibi mutlaka ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum, başaracağıma inanıyorum çünkü cidden çok iyi çalışıyorum." dedi.

Öğrencilerine de örnek oluyor

İyi beslenme ve sıkı sporla şampiyonaya hazırlandığını, bunun yanında eğitimci kimliğinin de hakkını vermeye çalıştığını belirten Özcan Özdemir, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik kutsal bir meslek, mesleğimi çok seviyorum. Öğrencilerim gıpta ile bakıyor, beni örnek alıyorlar, meslektaşlarım da takdir ediyor. İkisini yürütmek çok zor her sabah saat 06.00'da kalkıyorum 45 dakika kardiyo sonra kahvaltı ve oradan dersime yetişiyorum. Okulun ardından dinlenip antrenmanlarımı yapıyorum. Aynı zamanda yarışmalara hazırladığım öğrencilerimle ilgileniyorum. 24 saat da çalışsam 'ne oldu' demem çünkü çok seviyorum bu işi."

Kaynak: AA