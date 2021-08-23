40'ıncı Kafkasör Festivali, boğa güreşleriyle sona erdi
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40'ıncı Kafkasör Festivali, boğa güreşleriyle sona erdi

40'ıncı Kafkasör Festivali, boğa güreşleriyle sona erdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'de bu yıl 40'ıncısı gerçekleştirilen 'Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali', boğa güreşleriyle sona erdi.

ARTVİN'de bu yıl 40'ıncısı gerçekleştirilen 'Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali', boğa güreşleriyle sona erdi.

Kafkasör Yaylası'nda festival kapsamında düzenlenen ödüllü boğa güreşleri, heyecana sahne oldu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı etkinlikte, 'büyük orta', 'başaltı' ve 'baş' kategorilerinde Artvin, Rize ve Erzurum'dan getirilen 50'ye yakın boğa arenaya çıktı. 'Büyük orta' kategorisinde Dursun Ali Urhan'a ait 'Çilçimli', 'başaltı' kategorisinde Erkan Torun'a ait 'Arap', 'baş' kategorisinde ise Şehzade Yıldırım'a ait 'Nikor' adlı boğa birinci oldu.Yaylada, binlerce kişinin tribünden ve çevredeki kamyon kasalarının üzerinden izlediği güreşlerde toplam 116 bin TL ödül dağıtıldı Festival, dereceye giren boğaların sahiplerine madalya, kupa ve ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.


40'ıncı Kafkasör Festivali, boğa güreşleriyle sona erdi
40'ıncı Kafkasör Festivali, boğa güreşleriyle sona erdi
40'ıncı Kafkasör Festivali, boğa güreşleriyle sona erdi
40'ıncı Kafkasör Festivali, boğa güreşleriyle sona erdi
40'ıncı Kafkasör Festivali, boğa güreşleriyle sona erdi
40'ıncı Kafkasör Festivali, boğa güreşleriyle sona erdi
40'ıncı Kafkasör Festivali, boğa güreşleriyle sona erdi
40'ıncı Kafkasör Festivali, boğa güreşleriyle sona erdi
40'ıncı Kafkasör Festivali, boğa güreşleriyle sona erdi
40'ıncı Kafkasör Festivali, boğa güreşleriyle sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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