40'ın üzerinde koronavirüs hastası tespit edilen mahalle karantinada
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40'ın üzerinde koronavirüs hastası tespit edilen mahalle karantinada

40'ın üzerinde koronavirüs hastası tespit edilen mahalle karantinadaDİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesinin kırsal Serap Güzeli Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

40'ın üzerinde koronavirüs hastası tespit edilen mahalle karantinada
01.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:15

40'ın üzerinde koronavirüs hastası tespit edilen mahalle karantinada

DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesinin kırsal Serap Güzeli Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 40'ın üzerinde vakanın tespit edildiği mahallede, sayının artmasından endişe ediliyor.

Kayapınar ilçesinin 1720 nüfuslu kırsal Serap Güzeli Mahallesi'nde oturan bir kişi, nefes darlığı, kuru öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanın yapılan Covid- 19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallede filyasyon çalışması başlatıldı. 40'ın üzerinde kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahalle, karantinaya alındı. Vaka sayısının artmasından endişe edildiği mahallenin giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.

Karantinaya rağmen bazı kişilerin dışarı çıktığı görüldü. Jandarma ekipleri, mahallede yaşayanlara sık sık karantina kurallarına uymaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Mahallerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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