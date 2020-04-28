40 günde 2 kez hırsız girdi, işyeri sahibi kanunlara isyan etti
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40 günde 2 kez hırsız girdi, işyeri sahibi kanunlara isyan etti

Bursa'da bir pastaneye 40 günde iki kez hırsız girdi.

40 günde 2 kez hırsız girdi, işyeri sahibi kanunlara isyan etti
28.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:37

Bursa'da bir pastaneye 40 günde iki kez hırsız girdi. Güvenlik kamerasına aldırmayan hırsız içeride 1 saat kalarak çalacak değerli eşya aradı. İşyeri sahibi ise yaşadıklarına isyan ederek, "Bütün arşivim, müşteri ve özel bilgilerim gitti. Hırsız yakalandı ama benden çaldığı bilgisayarı kime sattığını bile öğrenemiyoruz" dedi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren bir pastaneye 40 gün arayla iki kez hırsız girdi. İlk giren hırsız 7 bin TL değerinde dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çaldı. İkinci giren hırsız da bir miktar para çalarak kayıplara karıştı. İkinci defa pastaneye giren hırsızın tavrı ise şaşkınlığa sebep oldu. Güvenlik kamerasını fark eden ve sadece kapüşonunu indirerek değerli eşya arayan hırsız yaklaşık bir saat içeride kaldı ve elini kolunu sallayarak girdiği cam kapıdan çıkarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler hırsızları yakalamayı başardı.

Yaşadığı bu talihsiz duruma isyan eden işyeri sahibi Yüksel Cihan ise hırsızların yaşının küçük olduğunu iddia ederek, "36 yıllık esnafım, bundan 12 sene evvel işyerime hırsız girmişti. 40 içinde iki kez daha hırsız girdi. Benim 7 bin TL değerindeki laptopumu çaldı. İkinci girdiğinde yine param çalındı. Hırsızlar yakalandı ama kanundaki boşluktan dolayı hırsızlığın cezası yok. Şu an 17 yaşında biri hırsızlık yapınca hapse girmiyor. Benim bilgisayarımı kime sattığını bile söyletemiyoruz. Ben mağdur oldum" dedi.

Elindeki gazete kupüründen de örnekler gösteren Cihan, "Burada 15 yaşında bir kişinin 200 tane sabıkası olduğunu görebiliyoruz. Bunların ıslah edilmesi lazım. Bir yerde toplanarak işler yaptırılması ve karşılığında bir miktar paralar verilmesi gerekiyor. Ben hırsızların sahip olduğu haklara da sahip değilim. Mağdurların hırsız kadar hakkı yok. 17 yaşından küçük hırsızlara devlet avukat veriyor ama ben avukatı kendi paramla tutuyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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