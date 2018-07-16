40 Gün 40 Gece Hediye Kampanyası Büyük İlgi Görüyor

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından başlatılan 40 gün 40 gece hediye kampanyası çerçevesinde günün hediyesini kazanmak isteyen vatandaşlar bin anahtar içerisinde doğru anahtarı bulabilmek için yarışıyorlar.

Nevşehir Nissara AVM tarafından 6 Temmuz Cum günü başlatılan ve 14 Ağustos tarihinde sona erecek olan 40 gün 40 gece hediye kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Günün hediyesini kazanmak için bin anahtar içerisinden doğru anahtarı bulmak için yarışan vatandaşlar hediyeyi kazanabilmek için uzun kuyruklar oluşturması dikkatlerden kaçmadı. Nissara AVM Pazarlama Müdürü Ecem Doğru 40 gün 40 gece hediye kampanyasına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ve gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi. Doğru, "40 gün 40 gece hediye kampanyamız 6 Temmuz Cuma günü başladı. Hediye kampanyamız tam 40 gün sürecek 14 Ağustos tarihinde sona erecek. Mağazalardan 75 lira alışveriş yapan ve restaurant kısmından 50 liralık alışveriş yapan ziyaretçilerimiz danışmaya gelerek alışveriş fişlerini işletip bir anahtar çekme hakkını elde ediyorlar. Bin tane anahtar içerisinden seçtikleri anahtarı da günün hediyesini almak için deniyorlar. Kampanyamıza beklediğimizin daha üzerinde bir ilgi oldu. Bizlerde bu ilgiden son derece memnunuz. Şuan kadar çift kişilik İstanbul'a gidiş dönüş uçak biletleriyle birlikte Shakira konser bileti verdik. Bunun yanı sıra çift kişilik Sıla konser bileti, çift kişilik bay bayan kol saati, bay bayan güneş gözlüğü verdik. Bugün ki hediyemiz ise su arıtma cihazı oldu" diye konuştu. - NEVŞEHİR