40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek

40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'te Kızılay bünyesinde görev yapan 40 gönüllü, Ramazan ayı boyunca 400 aileye sıcak yemek dağıtıyor.

Bitlis'te Kızılay bünyesinde görev yapan 40 gönüllü, Ramazan ayı boyunca 400 aileye sıcak yemek dağıtıyor.

Gönüllüler dağıttıkları yemeklerden sonra vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını Kızılay Bitlis Şube Başkanlığına iletiyorlar. Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Kızılay Şubesinin ortaklaşa yürüttüğü hizmet kapsamında günlük çıkarılan yemekler sefer taslarına konularak 8 ayrı ekip ve 40 gönüllü tarafından önceden belirlenen adreslere götürülerek bırakılıyor.

Bitlis Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mahfuz Soyugüzel, günlük sıcak yemek dağıtımı için Bitlis'teki bütün mahallelere gittiklerini belirterek, "Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bitlis Belediyesi ve Kızılay Şubemizin ortak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde günlük 400 aileye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 40 kişilik gönüllülerimiz ile birlikte her gün belirlenen adreslere giderek sıcak yemeklerimizi bırakıyoruz. Bitlis'in coğrafyası ve dar sokakları nedeniyle araçların girmediği yerlerde bazen gönüllülerimiz yürümek zorunda kalıyor. Severek yapıyoruz bu işi. Gönüllülerimiz gittikleri evlerde kısa sohbetler ederek, vatandaşlarımızın dertlerini de diniyor. Bazen bizlere gelerek bu sorunlarını aktarıyorlar. Bizlerde elimizden geldiğince onlara çare olmaya çalışıyoruz" dedi.

Gönüllülerden Cansel İlgüz ise Kızılay'ın uygulamasında gönüllü olarak çalıştığını belirterek, "Her gün mahallelerde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyoruz. Yemeklerini bırakarak, onlarla sohbet ediyoruz. Onların sorunlarını Kızılay Şubemizdeki yetkililerimizle paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek
40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek
40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek
40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek
40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek
40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek
40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek
40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek
40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek
40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek
40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Hakan Kutlu Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 40 gönüllüden 400 aileye sıcak yemek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:34:38. #1.15#

title