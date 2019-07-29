Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik ekiplerinin ihbarı üzerine Zırtlan Deliği bölgesine operasyon düzenledi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA