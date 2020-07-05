40 dönüm buğday ekili alan yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

40 dönüm buğday ekili alan yandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan yangında 40 dönümlük buğday ekili alan yandı.

05.07.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:47

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan yangında 40 dönümlük buğday ekili alan yandı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Üstüntaş Mahallesi'nde tarlada dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken jandarma önlem aldı. Çevredeki tarlalarda çalışanların da traktörlerle müdahale ettiği yangın, bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 40 dönüm buğday ekili alan yandı.

Mahalle sakinlerinden Emin Ayata, yangının enerji nakil hattının kopması nedeniyle başladığını ileri sürdü.

Yangına önce kendi imkanlarıyla müdahale ettiklerini anlatan Ayata, "Çevredekilerle traktörlerle gelip müdahale ettik ve alevlerin önünü kesmeye çalıştık daha sonra da itfaiye gelip müdahale etti ve söndürüldü." dedi.

Yangının söndürülmesinin ardından yanmayan bölgede biçerdöver, hasada başladı.

Bu arada kopan elektrik nakil hatları, enerjinin kesilmesinin ardından ilgili kurumun personeli tarafından onarılmak üzere kaldırıldı.

40 dönüm buğday ekili alan yandı

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor Haber
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Haber
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü Haber
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder Haber
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
İBB'nin Fatih'in portresini almasına CHP'den tepki: Kendi belediyemiz ama çok yanlış
İBB'nin Fatih'in portresini almasına CHP'den tepki: Kendi belediyemiz ama çok yanlış
Eşi tarafından darbedilip ailesinin yanına bırakılan kadın, çocuklarına hasret
Eşi tarafından darbedilip ailesinin yanına bırakılan kadın, çocuklarına hasret
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Ozan Güven Buse Varol Demet Akalın Coşkun Sabah
Spor Falcao Ali Koç İrfan Buz Okan Buruk Gökhan Töre
Daha Fazla Su Bakan Düğün Sakarya
Şu an buradasınız: 40 dönüm buğday ekili alan yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 14:16:35. #1.14#
title