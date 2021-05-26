40 derece sıcakta zorlu mesai
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

40 derece sıcakta zorlu mesai

40 derece sıcakta zorlu mesai
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da tarım işçileri, 40 derece sıcakta tarlada çapa yaparak günde 50 lira kazanıyor.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da tarım işçileri, 40 derece sıcakta tarlada çapa yaparak günde 50 lira kazanıyor. Koronadan uzak bir hayat sürdüklerini söyleyen işçiler, zorlukları olduğu gibi tarlada çalışmanın güzel yanları da olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcaklığın altında çalışan ve çoğu kadınlardan oluşan tarım işçileri, günde 50 lira kazanıyor. Günde öğle arası ile birlikte toplam 9 saat çalışan işçiler, kazandıkları para ile aile bütçelerine katkı sunuyor. İsot tarlalarında çapa yapıp zararlı otları temizleyen işçiler, işin zor yanları olduğu gibi güzel yanları da olduğunu söyledi. Şu ana kadar tarlada çalışan kimsenin korona virüse yakalanmadığı söyleyen işçiler, insanlardan uzak, doğanın içinde günlerinin geçtiğini belirtti.

Şapka takarak sıcak ve güneşten korunmaya çalıştıklarını söyleyen tarım işçisi Hatice Dağ, "Burada isot çapasını yaparak 4 tane çocuğum var, onlara bakıyorum. İyi, kötü geçiyor. Ailemize, çocuklarımıza katkıda bulunuyoruz. Zorlukları da var bu işin çünkü 40 derece sıcağın altında çalışıyoruz. Sabah saat 08.00'da gelip akşam saat 05.00'e kadar çalışıyoruz. Tabiki iyi yanları da var. Biber tarlasında otları temizliyoruz, toprağı çekiyoruz. Günümüz böyle geçiyoruz. Çalışmaya mecburuz. Günlük 50 lira kazanıyoruz. Toprağın içinde, yeşilliklerin içinde korana virüsü görmedik çok şükür çünkü herkesten uzak bir yaşam sürüyoruz" dedi.

"Birbirimize yardımcı oluyoruz"

İşçilerle birlikte çalışan tarladaki ürünlerin sahibi Yasemin Ekmen, "Tarlamda kendi ekimimi yapıyorum. İsot ekmişiz, diğer sebzeleri ekmişiz. Çalışanlarımla birlikte ben de çalışıyorum. Burada kadınlar evde boş oturacağına onlara iş imkanı sağlıyorum. Onlarla birlikte çalışıyorum. Aile ekonomilerine katkıda bulunuyorum. Birbirimize destek oluyoruz. Tabiki çok zor şartlarda çalışıyoruz. Güneşin en az 40 derece. Çok zor yönleri var ama çok güzel yönleri de var. Koronadan uzaktayız. Burada herhangi bir vakaya da rastlamadık. Biberlerimizi ektik, şu anda onların çapasını yapıyoruz. Zararlı bitkileri temizliyoruz" ifadelerini kullandı.

Urfa için isot çok değerlidir

Çocuklarıyla birlikte tarım işçiliği yaptığını söyleyen Mahmut Dağ ise, "Tabiki çok zor. Çocuklarımla beraber tarım işçiliği yapıyorum ama hayat şartları bunu gerektiriyor. Sabah saat 08.00'da gelip işbaşı yapıyoruz. Sağ olsun iş verenlere de bizi çalıştırdıkları için teşekkür ediyorum. Urfamızda isot değerlidir. Urfamız isotsuz yapamaz, bizim için değeri çok büyük. Huzurluyuz, mutluyuz. Çok güzel günler geçiriyoruz. Şu anda çapa yapıyoruz. Otlarını alıyor, sulamasını yapıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

40 derece sıcakta zorlu mesai
40 derece sıcakta zorlu mesai
40 derece sıcakta zorlu mesai
40 derece sıcakta zorlu mesai
40 derece sıcakta zorlu mesai
40 derece sıcakta zorlu mesai

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Araştırması (1)
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1)
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Josef De Souza Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
40 derece sıcakta zorlu mesai - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:49:26. #1.15#

title